Su Facebook le foto dei cani abbandonati: due ritrovano il padrone grazie al Comune

Jack, un bellissimo husky dagli occhi azzurri è stato trovato davanti al Carrefour, sotto il sole. Aveva un microchip sottopelle, ma il numero di telefono segnalato non era attivo e il suo proprietario irreperibile all’indirizzo segnalato. Un piccolo meticcio di taglia piccola è stato invece trovato abbandonato in via Boccaccio, provato e assetato e senza alcun elemento (né microchip, né collare) che potesse dare informazioni utili a ricongiungerlo ai suoi padroni.

Due casi in due giorni, in una Nichelino che piano piano si sta svuotando per le vacanze estive. E per entrambi i cani si sono aperte prima le porte del comando della polizia municipale, che li ha accuditi e ristorati, poi quella del canile di Chieri, convenzionato col comune. Ma, talvolta, anche le storie più tristi possono avere un lieto fine, e sia Jack che il piccolo meticcio, dopo diverse ore di gabbia sono stati reclamati.

Come? Attraverso la pagina Facebook del Comune di Nichelino che, dal primo agosto, ha aperto un canale di comunicazione dedicato agli animali persi o abbandonati. «Si tratta – spiega l’assessore agli Animali, Fiodor Verzola – di un progetto che ho fortemente voluto e che ora prende forma. Tutti i cani che transitano da noi avranno post dedicati e corredati di foto, che aiuteranno i padroni a rintracciarli».

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, che prevede la creazione di un ufficio protezione animali che prenderà vita entro l’anno. Nel frattempo però, gli abbandoni non si fermano: «Sono già otto dall’inizio dell’estate e i numeri sono destinati ad aumentare – conclude Verzola -. L’obiettivo è quello di poter dare visibilità agli animali affinché ritrovino il loro padrone. I tempi di recupero si sono notevolmente ridotti». Ma sulla sensibilità al tema, c’è ancora molto da lavorare.