Sua maestà il re degli scaricatori: sulle spalle 13 sacchi da dieci chili

“Siore e siori venghino: benvenuti allo spettacolo di sua maestà, il re degli scaricatori”. Non siamo al circo ma in Brasile e a dirla tutta il re degli scaricatori è proprio lui, questo forzuto capace di caricarsi in modo quasi soprannaturale.

Uno dopo l’altro si fa consegnare i sacchi, ciascuno pesante dieci chili, e se li adagia sulle spalle. Prima su quella sinistra, poi sulla destra. Uno, due, tre, quattro, fino ad arrivare a tredici.

Due file di sacchi pesantissimi, l’ultimo portato col braccio. Un capolavoro di forza e di equilibrismo, per un totale di 130 chili di materiali trasportati dal camion al deposito. Tanto di cappello, il re degli scaricatori è lui.