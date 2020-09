Suarez a Perugia per l’esame di italiano: Juve più vicina?

‘Radio mercato’ vuole Milik vicino alla Roma e di conseguenza Dzeko a un passo dalla Juve. Però la suggestione Luis Suarez è ancora viva per la Vecchia Signora. Già, perché, oggi, il Pistolero si è presentato a Perugia per sostenere l’esame di italiano che gli consentirà di ottenere il passaporto.

Ad attenderlo anche alcuni tifosi bianconeri, che sognano un attacco atomico con Cristiano Ronaldo e Dybala. Se l’attaccante uruguaiano ex Ajax e Liverpool ha deciso di sottoporsi al test in Italia significa che la sua permanenza a Barcellona non è affatto scontata. Resta – bisogna ricordarlo – un’operazione difficile, perché per liberarsi anzitempo dai blaugrana Suarez, che ha già un accordo di massimo con la Juve, pretende i 15 milioni di euro che gli spettano da contratto. Ma i catalani non hanno alcuna intenzione di accontentarlo.