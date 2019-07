«Io e i Subsonica, amici per sempre»

Un concerto a Torino o in provincia non è una data come tutte le altre. A maggior ragione per i Subsonica. Il gruppo che ha iniziato la propria avventura musicale ai Murazzi a metà anni Novanta domani sera dalle 21 (biglietti a 28, 75 euro) sarà nel cortile barocco della Palazzina di Caccia di Stupinigi ospite dello Stupinigi Sonic Park. Il gruppo che ha composto brani come “Discolabirinto”, “Nuova ossessione” e “Aurora sogna”, torna a respirare aria di casa, dopo i sold out fatti registrare nella doppia data dello scorso febbraio al PalaAlpitour. A parlare è Boosta, ovvero Davide Dileo, tastierista di lungo corso, il “bello” del gruppo.

Suonerete a Stupinigi nel cortile della Palazzina di Caccia. Quali sono le vostre emozioni?

«Tornare a Torino non è mai banale. Suonare in un palcoscenico ricco di tanta magnificenza è spettacolare».

Come sarà questo live?

«Molto diverso da quello invernale. La scaletta sarà incentrata in gran parte sui brani di “Microchip emozionale”, che compie vent’anni ed è tra gli album più amati. Sarà comunque un live molto tirato, come tutti i concerti dei Subsonica».

La canzone che le è rimasta nel cuore?

«Sono due, “Strade” e “Sogni”».

È difficile essere il tastierista di un gruppo come i Subsonica?

«Me la cavo abbastanza (ride, ndr). Quando si suona in un gruppo bisogna capire che ci sono anche gli altri. Magari togliendo una parte o un assolo del proprio strumento».

Come ha vissuto il periodo di separazione dagli altri ragazzi?

«È la forza dei Subsonica. Ognuno ha i propri percorsi paralleli ma quando ci rincontriamo siamo più forti e uniti di prima».

Boosta è anche considerato il bello del gruppo, quello più esposto alla cronaca mondana. Le dà fastidio?

«È così, volenti o nolenti. Per quel che mi riguarda cerco di far parlare di me il meno possibile».

Nelle scorse edizioni lei è stato un coach di “Amici” e Samuel sarà nella giuria di “X Factor”, Ha qualche consiglio da dargli?

«Non scherziamo. È Samuel che continua a dare consigli a me. Non credo che oggi i Subsonica parteciperebbero ad un talent. Siamo sempre stati una band che vuole suonare dal vivo. È indubbio però che i talent sono un’opportunità».

Molti musicisti considerano i Subsonica pionieri, quasi un punto di riferimento. Che cosa ne pensa?

«Essere considerati e stimati fa indubbiamente piacere. Anche noi quando abbiamo cominciato, avevamo i nostri miti che continuano ad ispirarci».

Tra qualche anno Boosta si vede ancora nei Subsonica?

«Perché no? Finché ci divertiamo insieme».

Ha esordito da poco anche come scrittore. C’è qualche punto di contatto con la musica?

«Penso che sia la musica che la scrittura siano un modo per raccontare. Il racconto è il fine ultimo. Per il resto non credo di avere velleità letterarie».