Da Suburra ai Medici 2: l’autunno Rai

Da una parte l’espressione sofferta di Luisa Ranieri nei panni di un’emigrante italiana negli States, dall’altra lo sguardo sornione della toscanaccia Chiara Francini intenta a dialogare con la collega Vanessa Incontrada sotto l’ombrellone per poi lanciarsi, con scatto felino, all’abbordaggio di un bel giovane: ecco, in breve, gli spot che da giorni passano a tambur battente sulla Rai per promuovere le prime fiction della nuova stagione tv.

A fare da apripista, l’11 settembre, sarà proprio la Ranieri con “La vita promessa”, feuilleton di quattro puntate in cui la moglie di Luca “Montalbano” Zingaretti compare accanto a Francesco Arca. Diretto da Ricky Tognazzi, lo sceneggiato promette pathos e colpi di scena seguendo le vicende della bella e combattiva Carmela che, per fuggire ad uno “stalker” ante-litteram (tale Spanò), decide di sposarsi per procura ed imbarcarsi verso New York dove, ovviamente, ne succederanno di ogni. Certamente meno drammatiche saranno le vicende di Francini & Co. nella seconda stagione di “Non dirlo al mio capo”. In sei puntate, a partire dal 13, vedremo Lisa (Incontrada) tornare a mentire: ormai svelata l’esistenza dei suoi due figli, questa volta la bugia verterà sull’esame d’avvocato, spacciato per superato senza averlo neanche affrontato. Per fortuna a rendere frizzanti le trame di puntata ci sarà l’immancabile Perla (Francini), promossa a segretaria dello studio, e l’ingresso di una torinese nel cast, Aurora Ruffino.

Secondo anno anche per l’attesissima serie “I bastardi di Pizzofalcone”: il debutto dei sei nuovi episodi con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini pare slittato dal 24 settembre all’8 ottobre e promette spunti “crime” nella Napoli mai banale tratteggiata dai romanzi di Maurizio De Giovanni cui si ispirano.

A ottobre sarà pure il turno del secondo capitolo della fiction storica “I Medici” in cui un cast internazionale – da James Dormer a Julian Sands e Sean Bean passando per gli italiani Raoul Bova e Alessandra Mastronardi -animerà quattro puntate incentrate su Lorenzo Il Magnifico.

Entro novembre dovrebbero debuttare poi “L’amica geniale” di Saverio Costanzo, la terza stagione di “Una pallottola nel cuore” con Gigi Proietti e “Nero a metà”, poliziesco con valenze sociali che segna il ritorno sul piccolo schermo di Claudio Amendola. Più in là le fiction d’autore “L’Aquila-Grandi speranze” di Marco Risi, “Io sono Mia” (biopic su Mia Martini con Serena Rossi) e l’attesissimo kolossal “Il nome della rosa”.

E gli altri canali Rai? Rai Due – oltre ai nuovi episodi di “Rocco Schiavone”, L’ispettore Coliandro” e “La porta rossa” – proporrà “Suburra”, mentre Rai Tre dedicherà spazio a “I topi”, una serie targata Antonio Albanese.