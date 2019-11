I successi di Madonna sabato sera al Different Club

E’ torinese la tribute band che sabato sera dalle 21 al Different Club di corso Vittorio Emanuele 21, per Generazione Over 30, riporterà al centro della scena il successo mai tramontato di Madonna. Microfoni, luci e amplificatori passeranno infatti nelle mani dei Candy Shop. A vestire i panni della regina indiscussa dagli anni Ottanta, risposta femminile a Michael Jackson, sarà la cantante Lucrezia Sardella in arte Madelaine, accompagnata dal chitarrista Rens (Renato) ideatori di questo progetto. <Tutto è partito due anni fa – racconta lo stesso Rens – nei miei studi di registrazione. Ogni spettacolo ricalca fedelmente le atmosfere di un classico concerto di Madonna, cambi d’abito e di look compresi. Merito del gran lavoro della cantante. Sul palco insieme agli altri musicisti, c’è anche una ballerina>. Nonostante il trascorrere del tempo e l’apparizione di nuove dive sempre più agguerrite, il fascino di Miss Louise Veronica Ciccone sembra davvero non avere alcuna intenzione di tramontare. La regina non abdica e la truppa guidata da Lady Gaga e divette varie, dovrà aspettare ancora un bel po’, prima di raggiungere la fama dell’interprete di “True blue” e “Who’s that girl”. Come nella classificazione usata per Picasso, lo show di stasera passa in rassegna i vari periodi attraversati dall’artista italo-americana di origine abruzzese da “Like a virgin e “Material girl” fino a “Medellin”, l’ultimo grande successo della sessantunenne cantante newyorkese in coppia con la Maluma, che si distingue per l’ipnotico ritornello “One,two, cha cha cha”. Particolarmente curata la ricerca del suono, il più possibile fedele alle versioni originali dei vari brani proposti. Una attenzione filologica di quell’atmosfera musicale particolare, resa possibile usando gli strumenti originali degli album. Dopo il concerto, come di consueto, si balla su tre sale. Nella Sala Uno tengono banco revival e commerciale, poi c’è la Sala Sonika con house e ibizenka e infine la Sala Latina dedicata a salsa, bachata, merengue e reggaeton (34559254860).