Schianto allo svincolo per la provinciale: ferite due donne

Soccorse dal 118, sono state accompagnate in ospedale: le loro condizioni non sono gravi

Brutto incidente, questa mattina, a Caselle, tra strada Cirié e lo svincolo per la provinciale 2. Per cause ancora in corso di accertamento, da parte degli agenti del locale comando di polizia municipale, due auto si sono scontrare tra loro in maniera piuttosto violenta: una Fiat Punto e una Citroen C3.

FERITE DUE DONNE: NON SONO GRAVI

Nell’impatto sono rimaste ferite due donne. Una si trovava a bordo della Punto (condotta da un uomo residente a Caselle). L’altra, invece, guidava la seconda vettura. Entrambe sono state soccorse dal personale 118 della Croce Verde e trasportati all’ospedale di Cirié: per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto, insieme con gli agenti della municipale, anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di San Maurizio e i pompieri di Torino.