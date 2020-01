Quel che si dice forme scolpite in palestra. Sue Lasmar è una top model brasiliana che oggi vive a Miami, in Florida. E’ seguitissima sui social anche perché spesso e volentieri pubblica video e foto in cui non solo dà lezioni di fitness, ma sfoggia anche un fisico da… capogiro!! Grazie a Instagram e a Facebook possiamo vederla in tutta la sua bellezza ma anche, perché no, in tutta la sua… forza!!