Sui muri si incita alla rivolta: «Da qui non ce ne andiamo»

Striscioni in italiano e in arabo contro la riqualificazione di uno stabile

Un ostello al posto di un vecchio palazzo. Tanto è bastato per smuovere gli antagonisti che dall’Asilo occupato di via Alessandria hanno fatto tappa al civico 12 di piazza della Repubblica per un nuovo sit-in di protesta contro le riqualificazioni all’interno del quartiere Aurora. Davanti all’edificio sono comparsi due striscioni, uno in italiano e uno in arabo. Da cui si poteva leggere chiaramente la frase “No ai ponteggi. Da qui non ce ne andiamo”. Nel mirino il restyling di uno stabile che gli anarchici stessi hanno ribattezzato come “riconquista urbana”. Secondo gli antagonisti lo stabile, nel corso degli ultimi anni, «sarebbe passato nelle mani di differenti proprietari, venduto e rivenduto sempre a prezzi estremamente a buon mercato».

Uno stabile su cui sono stati montati dei ponteggi. Il segno dell’avvio della rivalutazione immobiliare della zona. Ma da queste parti le riqualificazioni non piacciono proprio a tutti. Così vengono alla mente i muri imbrattati attorno alla Nuvola della Lavazza o il richiamo alla raccolta del ferro per proteggere l’Asilo di via Alessandria da un possibile sgombero. Senza dimenticare le manifestazioni in strada a difesa delle occupazioni di via Cuneo e corso Giulio Cesare. Intanto su piazza della Repubblica gli anarchici hanno chiamato a raccolta le famiglie straniere che, finito il contratto di locazione, potrebbero essere costrette a cercarsi una nuova casa. Intanto i lavori dovrebbero concludersi nella prima metà del 2019.

E contro le continue tensioni si è espressa anche il capogruppo di FdI della circoscrizione Sette, Patrizia Alessi. «Basta avere la Città sotto scacco dei soliti anarchici che difendono il degrado e l’illegalità – accusa Alessi -. E’ giusto intervenire sul degrado anche abitativo e per questo ci vorrebbero ordinanze della sindaca per ripristinare il decoro e l’abitabilità in tante case fatiscenti di Aurora».