Suicidio di Simona Viceconte. L’inchiesta non si ferma ancora

Non è ancora giunto il momento di scrivere la parola “fine” sulla vicenda della morte di Simona Viceconte.

A Teramo, dove si sta indagando sul suicidio della 45enne di Chiusa San Michele, il pm ha infatti ottenuto dal giudice una proroga delle indagini nei confronti del marito della vittima, indagato per maltrattamenti in famiglia. Maltrattamenti che potrebbero aver spinto la donna al suicidio.

Simona Viceconte, originaria della Val di Susa, si era da tempo trasferita in Abruzzo a causa del lavoro del marito, un bancario. Un anno fa, il 13 febbraio, si è tolta la vita impiccandosi nella tromba delle scale della palazzina di Colleatterrato Basso, in provincia di Teramo, in cui viveva con il marito e le due figlie. La sua morte colpì particolarmente l’opinione pubblica, in quanto Simona era la sorella di Maura Viceconte, campionessa dell’atletica leggera italiana che esattamente un anno prima, il 10 febbraio 2019, si uccise nello stesso modo nel giardino di casa a Chiusa San Michele, nonostante avesse da poco sconfitto un tumore.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++