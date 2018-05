Suk con bibite, pane e menta: ecco gli abusivi del Ramadan

Il ramadan è iniziato da poche ore eppure gli abusivi sembrano essere già diventati i padroni di tutta l’area di Porta Palazzo e di borgo Aurora. Decine sono le bancarelle di dubbia provenienza beccate a vendere gli alimenti tradizionali della festività islamica, sotto gli occhi di centinaia di passanti. Ma anche di acquirenti e di curiosi.

C’è il banchetto con le ceste piene di pane e con le frittelle, ci sono le casse con il latte e la menta lasciate spesso sotto il sole. Ma non mancano nemmeno dolci, yogurt e frutta. Gli irregolari stazionano, ogni pomeriggio, alle spalle della linea 4 del Gtt. A ridosso dei parcheggi e delle fermate dell’autobus ma anche nei pressi di piazza Don Albera.

A due passi dalla tettoia del mercato di piazza della Repubblica, in quello spazio occupato ogni mattina da ambulanti con regolare licenza. Anche se non è raro beccare qualche abusovo in sosta lungo corso Giulio Cesare. «La tettoia del mercato di piazza della Repubblica – denunciano gli esponenti di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, Augusta Montaruli e Patrizia Alessi – viene occupata ogni pomeriggio per tutto il periodo del Ramadan da decine di bancarelle abusive, che vendono gli alimenti tradizionali della festività islamica del digiuno diurno nei dintorni della moschea di zona». Un vero e proprio suk dove concessioni, tasse e controlli igienico-sanitari sugli alimenti venduti non vanno certo per la maggiore. Con i venditori extracomunitari a farla da padroni. Come hanno dimostrato nelle scorse ore, con un sopralluogo, i consiglieri di Fdi.

«Ovviamente in questo suk – continuano i consiglieri – tutto avviene senza un euro versato per il suolo pubblico, senza licenze, senza tasse, senza controlli igienico sanitari sugli alimenti venduti e con il traffico veicolare bloccato dai venditori per promuovere i prodotti. Ci aspettiamo un intervento da parte della polizia municipale».