Suk Torino, scritte contro Appendino, Chiamparino e Baricco [FOTO]

Una serie di scritte contenenti messaggi contro la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino sono comparse in mattinata davanti alla Scuola Holden, sui muri e sul selciato antistante l’ingresso.

Nella scuola oggi viene presentata la Holden Academy, prima università della scrittura in Europa nata su iniziativa dello scrittore torinese Alessandro Baricco, a sua volta destinatario di alcune invettive.

In una scritta, infatti, si legge: “Chiara, Chiampa Baricco alleati contro i poveri”. Altre scritte invece riportano la dicitura: “Suk unito contro Appendino”, con chiari riferimenti alla decisione di trasferire il mercato del baratto da San Pietro in Vincoli in via Carcano.