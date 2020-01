Sul bus proveniente da Parigi con 70 ovuli di cocaina in corpo: arrestato al terminal di Torino

Narcos nella rete delle “fiamme gialle”. L’uomo, un 20enne nigeriano, è stato arrestato al terminal dei bus di Torino dagli uomini della guardia di Finanza: aveva in corpo 70 ovuli di cocaina purissima, pari circa ad un chilo di stupefacente.

CONTROLLATI I PASSEGGERI

Il mezzo a bordo del quale il narcotrafficante viaggiava (un autobus di una compagnia low cost) proveniva da Parigi ed era diretto a Venezia. Le squadre cinofile del Gruppo Pronto Impiego Torino hanno controllato i passeggeri.

NARCOS ACCOMPAGNATO IN OSPEDALE

Nel corso dello sbarco dei viaggiatori, l’atteggiamento del giovane ha attirato le attenzioni dei “baschi verdi” i quali hanno così approfondito il controllo, accompagnando il ragazzo in ospedale, alle “Molinette” di Torino. Qui gli esami diagnostici hanno confermato i sospetti degli investigatori. Il giovane è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.