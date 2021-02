Sul bus senza mascherina, sputa all’autista che lo aveva invitato ad indossarla: denunciato

Un cittadino italiano, ultrasettantenne, è stato denunciato a Torino per il mancato rispetto delle norme anti Covid a bordo di un autobus.

E’ accaduto martedì pomeriggio, quando gli agenti hanno ricevuto la segnalazione della presenza di un soggetto molesto a bordo di un autobus GTT in piazza XVIII dicembre. L’uomo era salito poco prima sul mezzo pubblico senza indossare la mascherina: l’autista lo aveva allora invitato ad indossarla, ma questi si era da subito opposto, accompagnando al suo diniego una serie di insulti.

Il conducente del bus ha quindi provato a calmarlo, non potendo però esimersi dal redarguire il passeggero anche per la condizione del cane che aveva al seguito: l’animale, di taglia media, era sprovvisto di museruola e del relativo guinzaglio, obbligatorio a bordo dei veicoli pubblici. Anche in questo caso, le uniche risposte ottenute dal reo sono state una serie di frasi arroganti ed irrispettose. A questo punto l’autista si è quindi visto costretto a tornare presso la postazione di guida per avvisare i responsabili circa l’impossibilità di portare avanti il servizio.

L’uomo, furioso per la decisione, lo ha quindi raggiunto presso il suo gabbiotto e, dopo aver sputato contro il vetro divisorio dell’abitacolo all’indirizzo dell’uomo, era poi tornato al proprio posto, accedendosi una sigaretta. Inevitabile la chiamata del dipendente GTT al 112: i poliziotti giunti sul posto hanno bloccato l’ultrasettantenne, che nel frattempo, ascoltata la telefonata dell’autista, si era premunito di far indossare il guinzaglio al proprio cane e di abbandonare rapidamente il mezzo. L’italiano, con numerosi precedenti di Polizia, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato.