Sulla Canavesana si attiva l’allarme antincendio: disagi tra Settimo e Rivarolo

Disagi per i pendolari che, nel pomeriggio, erano a bordo della Canavesana. Intorno alle 17:30, infatti, su un treno diretto a Rivarolo si è attivato l’allarme antincendio di un bagno e il macchinista si è visto costretto a bloccare la corsa.

In via precauzionale i passeggeri sono stati fatti scendere. Non è ancora chiaro il motivo per cui si è attivato l’allarme: non si esclude che possa essere stato un passeggero con una sigaretta. Tra Settimo e Rivarolo la linea è rimasta sospesa per circa un’ora.