Sulla sedia con una corda al collo: «Ora fammi il bonifico o mi uccido»

Le due ex Oss di una casa di riposo di Valperga facevano leva sull’amore e sui lutti dei pensionati per convincerli a pagare

«Era un pomeriggio di 4 anni fa, eravamo a casa mia. Angelina ha preso una corda, se l’è assicurata al collo ed è salita su una sedia sotto l’asta della tenda. Urlava, diceva che si sarebbe impiccata se io non avessi soddisfatto le sue richieste. Mirela intanto insisteva: “Dai, non vedi che Angelina è arrabbiata? Non farla arrabbiare, ha bisogno di soldi”».

Quella volta, per “convincere” la Principato a togliersi la corda dal collo sono bastati «mille o duemila euro, non ricordo bene». Una goccia nel mare dei 449mila che nel corso di 9 anni sono passati dalle tasche del 73enne a quelle della sua “compagna” e dell’amica.

