Sulle Alpi tracce di un nuovo dinosauro. «E’ un lontano parente del coccodrillo»

Un lontano parente del coccodrillo, lungo quattro metri, a passeggio sulle nostre Alpi circa 250 milioni di anni fa. È la straordinaria scoperta fatta dal paleontologo Edoardo Martinetto del Dipartimento di Scienze della Terra di Unito che in Alta Val Maira, a 2.200 metri di quota, ha rintracciato nuove orme fossili di dinosauro sconosciute alla scienza: le “Isochirotherium gardettensis”, così chiamate in riferimento all’Altopiano della Gardetta (Comune di Canosio in provincia di Cuneo), luogo dove le impronte sono state scoperte. «È stato molto emozionante notare appena due fossette impresse nella roccia, spostare un ciuffo erboso e realizzare immediatamente che si trattava di un’impronta lunga oltre trenta centimetri – spiega Matinetto -: un vero tuffo nel tempo profondo, con il privilegio di poter appoggiare per primo la mano nella stessa cavità dove in centinaia di milioni di anni se n’era appoggiata soltanto un’altra; mi è venuto spontaneo rievocare subito l’immagine dell’animale che lasciò, inconsapevolmente, un segno duraturo nel fango morbido e bagnato, ma destinato a divenire roccia e innalzarsi per formare parte della solida ossatura delle Alpi».

