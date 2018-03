Sulle strade torna il telelaser: in arrivo una pioggia di multe

Dallo scorso mercoledì, andare veloci a Venaria potrebbe costare davvero caro agli automobilisti. Dopo un periodo di stop forzato per la manutenzione e la taratura, è tornato in funzione il telelaser, lo strumento in dotazione alla polizia municipale che permette di vedere in tempo reale la velocità delle automobili e stangare coloro che superano i limiti.

Il telelaser sarà posizionato ogni giorno dai civich in diverse zone della città e sarà posizionato il cartello che annuncia i controlli, così come prevede la legge. La scorsa settimana si è partiti da via Barbi Cinti, dove recentemente era avvenuto un incidente stradale proprio per colpa della forte velocità.

Inevitabili, come sempre, le lamentele da parte della cittadinanza, che contesta il provvedimento e lo reputa «l’ennesima occasione per fare casse alle spalle dei cittadini. Siamo sempre noi a dover pagare». Ma il sindaco Roberto Falcone è stato molto chiaro: «Non si tratta di fare cassa, ma di rispettare le regole. I cittadini di diverse zone lamentano problemi di sicurezza per sé e per i loro bambini. Basta andare alla velocità prevista dal codice, e si viaggerà serenamente. Senza paura di dover incorrere in multe».

Falcone poi parla di rispetto delle regole: «Serve per garantire l’incolumità a persone e cose. Spesso si sottovaluta il problema della velocità elevata. Non siamo in circuiti di Formula 1, dove è consentito sfrecciare. Qui siamo in una città, dove si devono rispettare i limiti. Chi non rispetta queste regole basilari, è giusto venga multato».

E le multe variano dai 169 euro per eccessi fino a 40 chilometri orari ai 532 euro più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi per chi supera il limite tra i 40 e i 60 fino agli 829 e sospensione da 6 fino a 12 mesi della patente per chi supera il limite di 60 chilometri orari. Ovviamente oltre allo storno dei punti patente. Insomma, meglio andare piano ed evitare guai. Perchè non è mai bello ricevere la “busta verde” nella buca delle lettere…