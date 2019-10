Sulle tracce dei tossicodipendenti: individuati un pusher e il deposito della merce rubata [FOTO E VIDEO]

Pedinando alcuni "clienti" i militari hanno acciuffato uno spacciatore e poi, in via Cottolengo, hanno scoperto il magazzino della refurtiva. Denunciati cinque magrebini per ricettazione e furto di energia elettrica

Sabato scorso, i carabinieri della stazione di Leinì, entrati in azione in collaborazione con i militari del distaccamento Torino La Falchera (compagnia Oltre Dora) e del nucleo cinofili di Volpiano, hanno arrestato un giovane italiano di 20 anni con l’accusa di detenzione di stupefacenti e denunciato cinque marocchini, tra i 34 e i 42 anni, per ricettazione e furto di energia elettrica.

I TOSSICODIPENDENTI VENGONO PEDINATI

I militari dell’Arma sono giunti sulle tracce del pusher pedinando alcuni tossicodipendenti di Mappano. Ai “tossici”, secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine, era vietato l’ingresso in casa e le consegne di marijuana e hashish avvenivano in strada, su appuntamento telefonico, praticamente h24. E proprio in strada il 20enne è stato beccato. In via Carema 2, per la precisione.

PUSHER AMMANETTATO IN STRADA

Per ammanettarlo, i carabinieri hanno dovuto attendere che tra spacciatore e clienti avvenisse lo scambio della “roba”. A quel punto sono entrati in azione e il giovane è stato arrestato. La successiva perquisizione ha consentito ai carabinieri di sequestrare circa 300 grammi tra marijuana e hashish.

SCOVATO L’APPARTAMENTO MAGAZZINO

Nel corso dell’operazione, in via Cottolengo a Torino, è stato inoltre individuato anche un appartamento trasformato in un centro di smistamento e deposito di merce rubata utilizzato dai tossicodipendenti, molto probabilmente, per vendere la refurtiva e quindi procacciarsi i soldi necessari per l’acquisto della droga.

LA MERCE SEQUESTRATA

Articoli di abbigliamento, 600 batterie marca Kodak e 40 “salva acqua” per doccia probabilmente trafugati in negozi e supermercati, sono stati recuperati e sequestrati dai carabinieri, nel corso del blitz.

DENUNCIATI CINQUE MAGREBINI

Cinque magrebini sono stati denunciati, a vario titolo, per ricettazione e furto di energia elettrica. I militari hanno, infatti, notato durante la perquisizione del “deposito” di via Cottolengo, che l’impianto elettrico era stato manomesso e che l’appartamento-magazzino erta stato collegato con un cavo alla rete elettrica pubblica.