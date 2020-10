Sulle tracce di Raffaello alla Sabauda. Ecco i falsi d’autore amati dai Savoia

Purché sia Raffaello. Questo devono avere pensato i Savoia profondi amatori e conoscitori d’arte che al genio rinascimentale, morto esattamente cinquecento anni fa, hanno riservato acquisizioni importanti. Come quella del 1823 con la quale si portarono a casa, o meglio a palazzo, una copia dell’“Autoritratto” del Sanzio disegnato da Abraham Constantin, per non parlare della copia della “Madonna con il bambino” di Defendente Ferrari. Ma non solo, eclatante nel 1828 l’acquisto da parte di Carlo Alberto di quella che lui pensava fosse l’originale “Madonna della tenda” di Raffaello attribuita, invece, a collaboratori come Perin del Vaga e Giovan Francesco Penni (chissà se il re seppe mai della “sola”?). Anche questa teoria, però, grazie agli approfondimenti condotti in occasione della mostra sono stati smentiti. Gli studi più recenti propendono, infatti, per la realizzazione del quadro intorno al 1530-1540 a Firenze, in una prestigiosa officina come quella di Andrea del Sarto.

