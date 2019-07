Con Summer Soderstrom è sempre estate

La modella statunitense, di origini svedesi, vive sempre in bikini

Pazza per il fitness

Summer di nome e di fatto. Summer Soderstrom, la bella modella statunitense, dalle origini svedesi che traspaiono evidenti dal cognome e dai lunghi capelli biondi, vive davvero come se fosse sempre estate.

Costantemente in bikini, viaggia da una spiaggia all’altra degli Stati Uniti e di altri paesi del mondo per realizzare servizi fotografici sempre più audaci e – ovviamente – sempre più apprezzati dai fan, in costante aumento.

Di base vive nel Maryland, ma si sposta di continuo tra concorsi di bellezza, scatti da copertina e pubblicità per celebri marchi di lingerie. Ma a una cosa non rinuncia mai: le sue sessioni di fitness, che la aiutano a mantenere il suo corpo vicino alla perfezione.