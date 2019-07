E’ “Summertime” anche per l’opera

Di quest’opera che Gershwin volle “tutta nera”, dove i pochi personaggi bianchi presenti sulla scena non cantano, l’aria più famosa è senz’altro “Summertime”, il brano che Gershwin compose nel 1933 nell’intento di creare uno spiritual sullo stile della musica folk afroamericana del periodo. Un brano consacrato al successo internazionale da artisti come Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Janis Joplin. Ma altrettanto accattivanti sono “It ain’t necessarily so”, “There’s a boat dat’s leavin’ soon for New York”, “I got plenty o’ nuttin”, tutte arie che hanno reso “Porgy and Bess” quel «racconto popolare in cui i personaggi è naturale che cantino musica popolare», come diceva lo stesso Gershwin. È dedicata all’opera tratta dal romanzo di DuBose Heyward e musicata da George Gershwin (con testi di Ira Gershwin, fratello di George, e Heyward), l’ultima alzata di sipario della stagione 2018-2019 del Regio.

“Porgy and Bess” andrà in scena da questa sera (ore 20) e fino a domenica prossima nel teatro lirico di piazza Castello. A rappresentare quella che il compositore newyorkese definì una “folk opera”, con quel mix di jazz, spiritual, musical e teatro, la compagnia del New York Harlem Theatre nell’unica produzione autorizzata dalla famiglia Gershwin. L’esecuzione sarà affidata all’Orchestra del Teatro Regio diretta da William Barkhymer, direttore artistico e musicale della Compagnia. Il coro è istruito da Richard Cordova e la regia è firmata da Baayork Lee. Firma le scene Michael Scott, i costumi sono di Christina Giannini e le luci di Reinhard Traub.

L’opera è uno spaccato di vita degli afroamericani all’inizio degli anni Trenta nell’immaginaria strada di Catfish Row a Charlestone, nella Carolina del Sud. Qui si intrecciano le vite di pescatori, portuali, spacciatori e povera gente, crude vicende di una quotidianità tragica e ironica insieme. Il brutale Crown, ubriaco e inferocito per aver perso ai dadi, uccide un uomo e deve fuggire. L’unico a non voltare le spalle alla reietta Bess, sua amante, è Porgy, un mendicante storpio e da sempre innamorato di lei. L’amore genuino di Porgy non sarà sufficiente per la debole Bess, che cederà ancora alla violenza di Crown. Porgy a sua volta uccide Crown ma, uscito dal carcere non troverà più Bess che, abbagliata dalle promesse dello spacciatore Sportin’Life, è partita per New York. Porgy deciderà di andare a cercarla, lasciando il finale sospeso in un’atmosfera malinconica ma rischiarata da un’incrollabile speranza nel futuro. Nei ruoli principali si alternano: Alvy Powell e Kevin Short come Porgy e Morenike Fadayomi e Brittany Renee Robinson come Bess.

Lo spettacolo fu rappresentato la prima volta il 30 settembre del 1935 al Colonial Theatre di Boston ed il 10 ottobre all’Alvin Theatre di New York a Broadway, ma non fu accettato negli Stati Uniti come opera legittima fino ai tardi anni ’70 e ’80. Ora è considerato parte del repertorio operistico popolare.