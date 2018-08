Summit sui Giochi 2026, la richiesta di Torino al governo: “Metta a confronto i tre dossier”

Torino non ha perso le speranze di organizzare in via esclusiva le Olimpiadi Invernali del 2026, o almeno di poter presentare una candidatura riconosciuta in rappresentanza dell’intera Italia.

Al termine della riunione sui Giochi tra il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, la sindaca di Torino Chiara Appendino e i primi cittadini dei comuni di montagna di Bardonecchia, Chiomone, Cesana, Claviere, Oulx, Pinerolo, Pragelato, Prali, Sauze d’Oulx e Torre Pellice, è stato stilato un documento condiviso in cui si fa un’importante richiesta al governo.

“Si compia un’analisi comparativa dei tre dossier presentati, sulla base di criteri oggettivi, omogenei e trasparenti e si convochino al più presto i sindaci dei comuni interessati e il presidente della regione per tutti gli approfondimenti relativi alla candidatura ai Giochi Olimpici invernali del 2026“. Invitati, inoltre, Coni e Cio a visitare e valutare tutti gli impianti e le strutture previste nei dossier.