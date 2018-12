Inizialmente partito come un bar tavola calda, il Sunrise Café di piazza Graf è oggi un locale adatto a qualsiasi momento, per una colazione, un pasto o una merenda sempre ricchi e di qualità. E le sorprese, a qualsiasi ora del giorno, non mancano di certo. Dopo cinque anni di apertura Andrea e Rosa ne hanno studiate tante, a partire dalla colazione fino ad arrivare alla cena. «Ogni giorno prepariamo i croissant vuoti e li riempiamo noi con sei tipi di creme e due marmellate. E il tutto avviene al momento e su richiesta del cliente». Da lì, si passa al pranzo, e qui c’è un’altra sorpresa: «La pasta fresca tutti i giorni, fatta da noi ogni mattina, di tanti tipi tranne ripiena», quindi fusilli, maccheroni, spaghetti, tagliatelle che possono anche essere venduti al chilo. E non è finita. Dopo una merenda a base di torte, di biscotti e della famosa pastiera di Rosa (a detta dei clienti la più buona di Torino), il Sunrise Café apre anche la sera come trattoria a base di cucina casalinga. Ogni pasto, infine, si può prenotare e mangiare a casa. Questa sera da non perdere l’apericena natalizio a 5 euro con consumazione e buffet.

Indirizzo: piazza Arturo Graf 118

Telefono: 011.6598907.

Orario: 7-22, chiuso la domenica.