A suo carico un’ordinanza di custodia. Fermato, fornisce un altro nome ai poliziotti. Scoperto, finisce in carcere

Extracomunitario in manette. L’uomo, un 30enne del Mali, è stato fermato nella notte di venerdì scorso: proveniva da corso Vittorio Emanuele e si stava dirigendo, con passo spedito, verso Porta Nuova, a Torino. Irritato dal controllo dei poliziotti e senza documenti al seguito, ha pensato bene di declinare false generalità. Il giovane però, era noto agli agenti (per i suoi precedenti specifici) i quali lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

SUL CELLULARE LA PROVA DELLO SPACCIO?

A suo carico, sotto un altro nome, è così emersa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per questo motivo il 30enne è stato tratto in arresto. Inoltre è stato anche denunciato per il reato di falsa attestazione delle proprie generalità. Nelle tasche dello straniero è stato rinvenuto diverso denaro contante e un telefono cellulare sul quale gli agenti della Volante hanno rinvenuto diversi messaggi riconducibili alla sua probabile illecita attività inerente lo spaccio di droga.