Suona l’Orchestra Rai e lo fa al completo

Si amplia e si rinnova il palcoscenico dell’Auditorium Rai Arturo Toscanini i “Concerti d’autunno 2020” dal 17 settembre al 17 dicembre in presenza di pubblico contingentato. Il Covid ridisegna non solo i programmi ma anche gli spazi di piazza Rossaro che ospiterà la rassegna concertistica dell’Orchestra Nazionale della Rai e, annuncio dell’ultima ora, anche il concerto di Natale, si terrà il 22 dicembre e sarà “Lo Schiaccianoci” diretto da Valchua. «L’allungamento del palco si è reso necessario per accogliere organici orchestrali più ampi – spiega il sovrintendente dell’Osn Pasquale D’Alessandro -. L’impegno della Rai per il superamento delle difficoltà di questo periodo è stato notevole. Tutti i concerti saranno in diretta streaming gratuitamente, ripresi da Rai Cultura, trasmessi su Rai5 e su RaiRadio3». E il Covid, naturalmente, ha influito anche sul programma, come racconta il direttore artistico Ernesto Schiavi: «Abbiamo deciso di puntare sul nostro repertorio sinfonico, da Bruchner a Mahler».

