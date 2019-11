Suoni e look variopinto stile anni Settanta: al Different Club il “Sabato Adulto Over 30” con i DiscoInferno

I suoni ed il look variopinto stile anni Settanta sono protagonisti del Sabato Adulto Over 30, organizzato da Torino nel Mondo, sabato sera dalle 21 al Different Club di corso Vittorio Emanuele 21. Un’avventura che resiste da ventidue anni, vissuti nel segno di show coloratissimi che fanno infiammare i club e i palazzetti di tutta Italia e può contare su oltre duemila repliche non solo in Italia. Come di consueto, negli appuntamenti targati Torino nel Mondo, la serata inizierà a scaldarsi con l’apericena. Quindi, si aprono le porte della discoteca, come di consueto spalmata su tre sale e altrettanti ritmi. Nella Sala Uno “comandano” la musica commerciale e revival. Ritmi latini a go go invece nella Sala Sonika con le ultime novità provenienti direttamente dai club di Ibiza, oltre alla musica house. Parla e suona spagnolo anche la Sala Tre nella quale si volerà a tutto spiano tra salsa, bachata, merengue e reggaeton. I divi di questo sabato sera tutto lustrini e travestimenti restano loro, i DiscoInferno che prendono il nome da un successo riempipista degli anni dei The Trump, uscito nel 1976 e recentemente ristampato. Non resta che divertirsi ripercorrendo l’epoca d’oro della disco music e di locali newyorkesi come lo Studio 54 o ai film leggendari come “Saturday night fever” (info e prenotazioni al 345.5924860 o sulla pagina Facebook Torino nel Mondo).