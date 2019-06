Super lavoro per il soccorso alpino: battuto il record di richieste di aiuto

Un anno di superlavoro, il 2018, per il Soccorso alpino che ha fatto registrare il record di chiamate presso la centrale operativa, di missioni di soccorso effettuate e di utilizzo dell’eliambulanza.

I dati sono stati resi noti solo ieri ma tornano d’attualità pensando all’intensa attività di questi giorni, visto che la ricerca di refrigerio e l’inizio delle vacanze stanno portando in montagna troppe persone non adeguatamente preparate che finiscono con il mettersi nei guai. Guai dai quali li devono tirare fuori i tecnici del Soccorso alpino, che nel 2018 hanno gestito 1900 chiamate, battendo il record dell’anno precedente (1806) e confermando un trend di crescita costante che prosegue da oltre 10 anni.

L’aumento delle chiamate in centrale corrisponde anche al record di interventi effettuati che nel 2018 sono saliti a 1210 rispetto ai 1173 del 2017. Tuttavia il numero di persone soccorse nel 2018 è leggermente diminuito rispetto all’anno precedente: 1386 contro 1449. Se a quest’ultimo aspetto non è facile dare una spiegazione, bisogna osservare come siano ulteriormente aumentati gli interventi risolti direttamente dagli operatori di centrale o passati ad altri enti.

Infatti, grazie al miglioramento delle tecnologie cartografiche e agli strumenti di localizzazione tramite rete Gps, un numero sempre maggiore di interventi viene risolto telefonicamente dagli operatori senza l’invio dell’elicottero o delle squadre a terra consentendo di non disperdere forze e mezzi e comportando un notevole risparmio di risorse pubbliche, anche perché il 2018 ha segnato l’ulteriore incremento di missioni effettuate con l’ausilio del mezzo aereo, salite all’80% del totale rispetto al 77% del 2017. Infine, è interessante segnalare che il 93% delle persone soccorse ha richiesto un intervento di soccorso mentre effettuava attività ricreative contro il 4% di residenti e il 3% di infortunati durante attività lavorative.