Super Toro fa festa nel Boxing Day: 3-0 all’Empoli

Il Torino fa festa allo stadio “Grande Torino” nel primo “Boxing Day” italiano, conquistando tre punti ai danni dell’Empoli, battuto 3-0. A castigare gli ospiti sono state le reti di N’Koulou, De Silvestri e Iago Falque, in un match praticamente a senso unico. Da annotare anche l’espulsione nel finale di Krunic, che ha lasciato gli uomini di Iachini in 10.

Dopo un primo tempo di studio, i granata hanno sbloccato il risultato al 44′ del primo tempo con il secondo gol in campionato di N’Koulou, che ha colpito di testa da calcio d’angolo complice anche una deviazione di Maietta. Il secondo tempo, invece, è stato a senso unico, con i padroni di casa che hanno subito raddoppiato grazie alla rete di De Silvestri. A giochi fatti poi Iago Falque ha fissato il risultato sul 3-0, poco prima dell’espulsione di Krunic. Vittoria chiave per i granata che vanno a -2 dal sesto posto, occupato dalla Roma vincente in contemporanea col Sassuolo.

TABELLINO

Marcatori: pt 44′ Nkoulou; st 4′ De Silvestri, 30′ Iago Falque.

Torino (3-4-3): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon (st 34′ Lukic), Baselli (st 25′ Meité), Ola Aina; Iago Falqué (st 35′ Berenguer), Zaza, Belotti. A disp. Rosati, Gemello, Lyanco, Soriano, Ansaldi, Damascan, Edera, Parigini, Bremer. All. Mazzarri.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre (st 10′ Rasmussen); Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré (st 17′ Zajc), Antonelli; Mraz (st 5′ La Gumina), Caputo. A disp. Terracciano, Brighi, Mchedlidze, Rodriguez, Acquah, Pasqual, Untersee, Capezzi, Ucan. All. Iachini.Arbitro: Maresca.

Note. Espulso al 44′ st Krunic per proteste. Ammoniti: Rincon (T), Veseli, Silvestre, Di Lorenzo (E).