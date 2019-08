Superbarche e moto d’acqua

Non so se vi è sfuggita la notizia della crociera di Greta in barca a vela spacciata per atto consapevole di rispetto ambientale. Mi ha fatto ridere persino più dello scoop di Repubblica che ha sguinzagliato un inviato con telecamera per sorprendere il figlio di Salvini mentre a Milano Marittima faceva un giretto su una moto d’acqua della polizia guidata da un poliziotto. Quello c’era da aspettarselo: il vicepremier verde è braccato come un cinghiale (lui e famiglia) dai giornaloni di regime nella speranza di vedergli almeno buttare per terra una cartaccia. Certo, col Cav. era diverso (bei tempi, quelli del bunga bunga…), ma è sempre meglio di niente. L’Oscar del buffo, però, lo prende Greta, che sceglie per andare all’Onu, al posto di un inquinante aereo (come se fino ad oggi si fosse sempre spostata a dorso d’asino e in barca a remi) nientemeno che lo yacht Malizia II, una superbarca a vela a energia eolica con foil di ultima generazione e dotata di pannelli solari e turbine sottomarine a “zero emissioni” . La piccola ecotalebana svedese sarà ospite del miliardario Pierre Casiraghi, terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e marito dell’italiana Beatrice Borromeo, cognata di John Elkann. Tutta gente che fa il pediluvio con lo champagne pur di risparmiare acqua, gira in bici e mangia bio. Lo vedi? I ricchi si sforzano di darci il buon esempio e noi, ostinati, facciamo docce, mangiamo roba industriale e giriamo su carcasse targate Betlemme. Greta non ci perdonerà mai.

