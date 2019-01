Supercoppa, Allegri non si fida del Milan: “In una gara secca le differenze si annullano”

Il tecnico livornese: "Per noi sarà un bel test in vista delle partite da dentro o fuori che ci porteranno alla sfida di Madrid"

Vietato snobbare il Milan. Perché i 22 punti di distacco che ballano in campionato si azzerano in una sfida secca. Massimiliano Allegri vuole “una grande partita” per arricchire la bacheca bianconera.

Domani sera, a Gedda, in Arabia Saudita, la Juventus dovrà dare il massimo. “Per noi sarà un bel test in vista delle partite da dentro o fuori che ci porteranno alla sfida di Madrid” ha detto il tecnico livornese ai microfoni di Juventus Tv.

“Serve una gara di rispetto perché il Milan, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Samp, avrà grande entusiasmo”. Quindi il punto sulla rosa: “Sono molto contento delle condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, che si stanno ritrovando fisicamente e mentalmente, e di Khedira, che sta tornando il giocatore di grande valore che è. Anche Spinazzola ha fatto una bella partita a Bologna. Vedremo”.