Supercoppa italiana, Pirlo in vista di Juve-Napoli: “Voglia di rivalsa”

Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa in vista del big match di Supercoppa tra Juventus e Napoli in programma per domani, mercoledi 20 gennaio, alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

“Quella contro l’Inter è una gara da cancellare, bisogna pensare solo a domani. Serve un altro atteggiamento rispetto alla gara di San Siro, ma sono sicuro che lo avremo perché abbiamo voglia di rivalsa“.

NAPOLI

«È una squadra forte, lo sta dimostrando, l’aveva già dimostrato l’anno scorso con Rino in panchina. Molto tecnica, ha giocatori bravi e veloci in fase offensiva. Dovremo stare molto attenti. Come vanno attaccati? Abbiamo provato questa mattina, alcune soluzioni. Domani spero di rivederle in campo. Hanno una difesa di reparto, molto stretta. Dobbiamo essere bravi a sfruttare questa cosa».

LA SQUADRA

In campo ci sarà Szczesny al posto di Buffon, e sarà assente Demiral per via di un infortunio. Per quanto riguarda Kulusevski, Pirlo è ancora incerto se schierarlo con Ronaldo: «Può essere una soluzione dall’inizio o a partita in corso. Vediamo come impostare nella partita – che ce l’ho già in testa – e chi sta bene domani».

PIRLO VS GATTUSO

Riguardo al match, sottolinea Pirlo: «E’ Juve-Napoli e non Pirlo-Gattuso. Due squadre importanti che hanno meritato di giocare questa finale. Il discorso sui singoli va a parte. Domani è Juve-Napoli ed è più importante».