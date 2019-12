Supercoppa Italiana. Verso Juve-Lazio, la carica di Sarri e Bonucci

Juventus e Lazio si sfideranno domani (domenica 22 dicembre) a Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana. Maurizio Sarri cerca il suo primo trofeo in bianconero contro l’unica squadra che finora è riuscita a battere la Vecchia Signora e, senza dubbio, la più in forma del campionato.

LE PAROLE DI SARRI E BONUCCI (dal profilo Twitter della Juventus)

MAURIZIO SARRI

SUGLI AVVERSARI

“La Lazio è forte, fisicamente e tecnicamente. E’ incredibile che lo scorso anno non sia andata in Champions League: domani, sulla partita secca, può essere ancora più pericolosa”.

LAVORARE SULLA DIFESA

“Abbiamo alzato la linea difensiva, ma stranamente prendiamo gol quando siamo bassi. E’ qualcosa su cui lavorare”.

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI

“Chiellini viene da un infortunio che ha i suoi tempi e fino a febbraio non ci sarà. Solo lui e Khedira non sono disponibili. Szczesny c’è, gli altri sono rientrati e stanno migliorando la condizione”.

ALCUNI GIOCATORI SONO STANCHI

“Oggi vedremo come stanno i giocatori, ieri alcuni erano ancora stanchi dopo Genova. La partita di domani la sento come è giusto sentire una Finale. Ci teniamo”.

GLI ERRORI FANNO PARTE DEL PERCORSO

“Abbiamo continuità nei risultati, e nelle ultime partite abbiamo fatto vedere buone cose nel primo tempo. Gli errori fanno parte del percorso, ci stanno, il nostro modulo è molto dispendioso”.

MI DIVERTO

“In allenamento e in partita, ultimamente, mi diverto. Ho sensazioni buone, abbiamo dei difetti ma ci possiamo lavorare sopra”.

PARLA BONUCCI

OGNI PARTITA UNA STORIA A SE’

“La partita contro la Lazio di qualche settimana fa ci ha insegnato che in certe gare i dettagli fanno la differenza: ogni partita però è una storia a sé, sappiamo di affrontare un’ottima squadra ma anche noi stiamo bene”.

SU IMMOBILE

“Conosciamo Immobile: è in un momento positivo, lavora tanto per la squadra e segna, attacca la profondità. Dovremo comunque stare attenti a tutti, sono un gruppo forte e hanno un bravo allenatore. Servirà una Juve perfetta”.

FAREMO UNA GRANDE PARTITA

“Sono felice di indossare la fascia, ma c’è Chiellini che ha seguito la squadra ed è con noi. Dopo la partita con la Lazio abbiamo capito che dovevamo ritrovare l’entusiasmo, e lo abbiamo fatto. Faremo una grande partita”.

“ABBIAMO STUDIATO LA LAZIO”

“Abbiamo visto le immagini della Lazio: Inzaghi ha dato un’idea di gioco ben precisa. Dovremo muoverci bene come reparto, per assorbire i loro inserimenti, e confermare la nostra crescita. Non siamo al massimo, ma a buon punto”.

PROBLEMA DIFESA

“Abbiamo subito troppi gol, e ci dà fastidio; ma ci spinge anche a crescere ancora e migliorare”.