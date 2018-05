SuperEnalotto, a Torino centrato un 5 da 13mila euro

Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato per un giocatore di Torino, che però nell’ultimo appuntamento centra un 5 da 13mila euro. La schedina vincente, fa sapere Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria ricevitoria di piazza Montanari 133 e.

Il premio per la sestina esatta vola sempre più in alto, adesso vale 35,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.