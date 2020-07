SuperEnalotto, centrato un ‘5’ da 21mila euro nel Torinese

Ancora un concorso fortunato per il Piemonte al SuperEnalotto. Nell’appuntamento di giovedì 16 luglio è stato centrato un “5” da 21.682,66 euro a Gassino Torinese (TO): la schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria Molena in via Chivasso 42. Il Jackpot, intanto, continua a salire e domani verranno messi in palio 15,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato una settimana fa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte, fa sapere Agipronews, il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.