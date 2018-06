Superenalotto: la dea bendata bacia Settimo torinese. Centrato un 5 da 53mila euro

La schedina vincente è stata giocata nel punto vendita Artabacchi in via Consolata

La dea bendata torna a baciare la provincia di Torino. Un 5 da 53mila euro è stato centrato al Superenalotto a Settimo Torinese: la schedina vincente è stata giocata nel punto vendita Artabacchi in via Consolata. Come riferisce Agipronews, il jackpot nel frattempo continua a crescere e per l’appuntamento di sabato in palio ci sono 42,5 milioni di euro.

L’ULTIMA SESTINA CENTRATA IN SICILIA

L’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Piemonte, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.