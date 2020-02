Supermarket assaltati e mercati mezzi vuoti. Spariti i banchi cinesi

Da Torino a Collegno, da Moncalieri a Rivoli. La psicosi Coronavirus si abbatte come un ciclone sui supermercati e sui mercati del Piemonte. Nel primo caso con interi scaffali svuotati, con l’obiettivo di far scorta dei prodotti a lunga conservazione, e nel secondo caso con una moria di clienti che ha messo in difficoltà molti ambulanti. In particolare a Porta Palazzo dove persino i banchi cinesi sono spariti nel nulla. Chiuse le scuole tutta la settimana, chiusi i musei e i centri sportivi, Torino si è risvegliata già domenica nel panico. E il primo risultato è stato quello di prendere di mira i market e gli ipermercati. Come al Carrefour di corso Monte Cucco dove domenica decine e decine di cittadini hanno fatto scorte di pasta, biscotti, fazzoletti e confezioni di amuchina. Scene da pre-apocalisse anche negli altri punti vendita cittadini. A cominciare dal Carrefour di corso Turati angolo corso Bramante, letteralmente preso d’assalto da un paio di giorni al punto che il servizio di sorveglianza all’ingresso è stato potenziato per evitare problemi.

