Secondo la neuropsichiatra californiana Louann Brizendine il maschio pensa al sesso ogni 52 secondi, contro un’unica volta al giorno della donna. Altra differenza: la donna dice in media 20mila parole al giorno, l’uomo solo 7mila. E se la logorrea è femmina, lo è anche la memoria: la donna tende a ricordare ogni piccolo dettaglio (caso tipico l’anniversario di matrimonio) mentre l’uomo tende a dimenticare date e luoghi. Però ha più senso dell’orientamento e self control, le doti del cacciatore, che gli permettono di non perdersi e di non irritarsi per quisquilie, come le donne.

Nel 1922 Gina Lombroso, figlia e collaboratrice del noto antropologo torinese Cesare, aveva scritto che la donna è per natura altruista, o più esattamente alterocentrica, nel senso che mette al centro dei suoi piaceri e delle sue ambizioni non se stessa, ma l’amore: le persone che ama e da cui vuole essere amata (marito, figli, padre, amici, ecc.). L’uomo invece, se non ama, è egoista, o più esattamente egocentrico, nel senso che tende a fare di se stesso e delle sue occupazioni (lavoro, carriera, prestigio sociale, politica, sport, hobby…) il centro del suo mondo.

Ora, dopo 96 anni, la Brizendine ci spiega il perché delle teorie di tòta Gina. È questione di amore. In assenza di esso, succede che chi pensa al sesso 1661 volte al giorno e pronuncia solo 7mila parole, scoraggiato da chi ci pensa una sola volta ma parla tre volte più di lui, si faccia i fatti suoi e per il sesso paghi una che lo fa bene e parla poco. O addirittura, vedendo che le donne usano disinvoltamente (e da millenni) i falli artificiali, si rivolga alle sexy-bambole. Con quelle, almeno, il silenzio è garantito.

collino@cronacaqui.it