Susa, 32enne insulta e minaccia ripetutamente la madre: arrestato

La donna non lo aveva mai denunciato perché sperava che sarebbe cambiato

Sperava che prima o poi sarebbe cambiato. E così ha continuato a subire per tanto tempo insulti e minacce. E’ il dramma vissuto da una madre di 52 anni, residente a Susa, che è stata costretta a convivere con gli scatti d’ira del figlio, un 32enne di origini romene.

L’uomo, in base alle indagini svolte dai carabinieri, aveva perso il lavoro e spesso si ubriacava, arrivando al punto da mettere a soqquadro la casa distruggendo porte e finestre.

Più d’una volta i militari dell’Arma sono intervenuti in quell’appartamento per sedare le liti tra i due: alla fine, dopo aver segnalato il caso alla Procura di Torino, per il 32enne sono scattate le manette.