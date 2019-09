Susa, incendio in pieno centro: va a fuoco il sottotetto di un appartamento di tre piani

Cinque squadre di vigili del fuoco in azione per domare il rogo. Al momento non ci sono notizie di feriti

E' successo in uno stabile di via Santa Chiara

Appartamento in fiamme nel centro storico di Susa. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno, in via Santa Chiara. L’incendio è divampato nel sottotetto di una casa di tre piani. Sono sul posto per le operazioni di spegnimento del rogo, sono giunte cinque squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Susa, Borgone, Torino e la squadra 41 da Grugliasco.

NON CI SONO NOTIZIE DI FERITI

Ancora da accertare le cause dell’incendio che si è propagato fin nelle vicine via Rolando e via Rocciamelone. L’intera zona è stata invasa rapidamente da una densa colonna di fumo. Al momento non sembrano esserci notizie relative a feriti o persone intossicate. Sul posto, con i pompieri, sono arrivati anche gli agenti del locale comando di polizia municipale.