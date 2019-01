Susa, presunti maltrattatamenti ai bimbi: assolta maestra d’asilo [VIDEO]

Arrestata il 16 gennaio del 2018 per presunti maltrattamenti ai bimbi di un asilo comunale a Susa, una maestra di 60 anni è stata assolta, oggi, con sentenza di non luogo a procedere dal giudice Adriana Cosenza al termine dell’udienza preliminare. Assolto perché “il fatto non sussiste” anche il preside dell’istituto, chiamato in causa con l’accusa di non avere impedito le vessazioni sui piccoli.

“METODI SECCHI, MA NON MALTRATTAMENTI”

“Siamo contenti per la nostra assistita. E anche per i genitori – hanno commentato gli avvocati Luciano Paciello ed Erika Liuzzo, legali della maestra -. E’ stata la maestra di una metà di Susa: sicuramente aveva metodi secchi e un po’ vecchio stampo, ma i suoi non erano maltrattamenti”.

“NON HA MAI VOLUTO COPRIRE NESSUNO”

Sulla stessa lunghezza d’onda, Stefano Castrale, avvocato del preside: “La sua carriera torna a essere immacolata e ricca di soddisfazioni. Il preside, che doveva dirigere 25 istituti, ha sempre svolto la propria attività con la massima correttezza. E non ha mai voluto coprire nessuno”.

