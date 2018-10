Per rimuovere l'auto, vigili del fuoco e tecnici Gtt hanno lavorato per oltre due ore. Soltanto dopo le 8 la circolazione è tornata regolare

E' successo questa mattina in corso Svizzera a Torino

Disagi questa mattina a Torino per chi viaggia con i mezzi pubblici delle linee Gtt 3,4,9, 10 e 13. Un suv è rimasto incastrato tra i binari, in corso Svizzera, dopo aver percorso contromano e per più di 50 metri la corsia riservata ai tram.

VIGILI DEL FUOCO E GTT AL LAVORO

Per rimuovere l’auto dai binari, vigili del fuoco e tecnici Gtt – l’azienda del trasporto pubblico locale – hanno lavorato per oltre due ore. Soltanto dopo le 8 la circolazione dei mezzi pubblici è tornata regolare.