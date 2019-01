L'urto è violentissimo: la piccola vettura fa un volo a testa in giù finendo dritta dritta nell'acqua. Il fuoristrada fila via senza fermarsi

Nel video si nota un suv imboccare la curva lanciato a tutta velocità: le ruote slittano sull’asfalto bagnato e il potente fuoristrada “derapa”, mettendosi di traverso fino a tamponare una smart parcheggiata lungo il greto del fiume. L’urto è violentissimo: la piccola vettura fa un volo a testa in giù finendo dritta dritta nell’acqua mentre l’autista del suv, dopo aver ingranato la retromarcia, si rimette in carreggiata e fila via, senza fermarsi.