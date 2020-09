Suv piomba su un gruppo di pedoni: morta una 67enne di Torino [FOTO]

E’ una 67enne di nazionalità italiana, residente a Torino, la vittima della tragedia di Monforte d’Alba, nel Cuneese, dove, questo pomeriggio, un Suv è piombato su un gruppo di pedoni in piazza Umberto I, falciandolo.

FERITI IL MARITO ED ALTRE TRE PERSONE

Per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Nel violento impatto, il marito della malcapitata è rimasto a sua volta ferito: l’uomo è stato soccorso e ricoverato all’ospedale di Verduno. Feriti anche una coppia di turisti tedeschi (marito e moglie), e un cittadino belga, ricoverati nell’ospedale di Cuneo. Tutti in codice giallo.

TRAVOLTE ALCUNE BICI

Il conducente dell’auto, un uomo di 42 anni residente a Savigliano (Cuneo), è stato fermato dai carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Dopo il drammatico incidente la sua vettura, una Mercedes Glc scura, ha arrestato la propria corsa andando a sbattere contro una ringhiera e travolgendo alcune bici lì parcheggiate.