Svaligiano una casa e scappano in auto: acciuffate tre 17enni rom

Un passante le ha viste scavalcare la recinzione di una villetta e ha dato l'allarme. Le ragazze, per evitare le manette, hanno detto di avere 12 anni

E' successo in via Cecchi a Nichelino

Hanno svaligiato una villetta e poi, balzate a bordo di un’auto, si sono date alla fuga schizzando via a tutta velocità nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

FINGONO DI AVERE 12 ANNI

Bloccate dai carabinieri, al termine di un rocambolesco inseguimento, per evitare le manette, hanno detto di avere 12 anni. In realtà le ladruncole, tre giovani rom, di anni ne avevano 17: sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

UN PASSANTE LANCIA L’ALLARME

Un passante le ha viste scavalcare la recinzione di una villetta in via Cecchi, a Nichelino, e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri. Alla vista dei militari, il trio è salito su un’Audi, intestata a un prestanome, e si è dato alla fuga.

BUTTANO LO ZAINO CON LA REFURTIVA

Durante la folle corsa, con sorpassi azzardati e strade imboccate in contromano, le tre hanno lanciato dall’auto uno zaino con la refurtiva. Bloccate poco prima di Torino, si sono rifiutate di fornire le proprie generalità.

SI ERANO ALLONTANATE DA UNA COMUNITA’

Volti già noti agli ambienti investigativi, dagli accertamenti è emerso che si erano allontanate da una comunità di Roma.