Svaligiato appartamento in centro a Torino, colpo da centomila euro

D’estate la città si svuota e i topi d’appartamento, spesso, possono ballare indisturbati. Davvero notevole il bottino per i ladri che hanno svaligiato un’elegante abitazione in pieno centro a Torino, in via della Rocca numero 4.

Un colpo da oltre centomila euro ai danni di una coppia di anziani costituita da un manager ormai in pensione e dalla sua signora. Al loro rientro dopo le vacanze hanno trovato l’appartamento a soqquadro e la cassaforte svuotata.

In casa, come raccontato dai coniugi, c’erano gioielli, preziosi e contanti. C’erano, soprattutto, i ricordi di una vita. I due derubati hanno sporto denuncia ai carabinieri, che indagano sull’accaduto.