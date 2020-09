Dopo aver fracassato gli infissi in vetro, il balordo entrò nel locale per rubare 580 euro dalla cassa, un cellulare, un POS e 15 bottiglie di alcolici

I carabinieri della stazione Po Vanchiglia hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino, a un moldavo di 28 anni, abitante a Torino. Il giovane è accusato di furto.

IL FURTO IN UNA GELATERIA

Lo scorso 9 aprile, dopo aver fracassato gli infissi in vetro, era entrato in una gelateria di Piazza Castello per rubare 580 euro dalla cassa, un cellulare, un POS e 15 bottiglie di alcolici.