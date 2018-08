Svapo Dream – Le migliori e-cig e le nuove essenze per il tuo piacere

Dal novembre 2016 Svapo Dream Torino in via Bertola 17/C è il punto di riferimento ideale per tutti gli amanti delle sigarette elettroniche e degli aromi ad essi collegati, soprattutto per la sua vastissima scelta di prodotti. Non un allestimento casuale, ma frutto di una costante e competente ricerca delle eccellenze presenti sul mercato, con un occhio di riguardo per la produzione italiana ma anche con qualche chicca proveniente dagli Usa per accontentare i gusti di tutti, Svapo Dream quindi propone hardware e accessori per sigarette elettroniche con più di quindici marchi diversi, tra i quali Cuttwodd, Rope Cut, Big Mouth e molti altri, e ha anche un vastissimo assortimento di aromi. Al tempo stesso si occupa di rigenerazione di qualsiasi atomizzatore e della creazione di aromi da zero, ex novo secondo i gusti del cliente miscelando anche prodotti diversi. Inoltre sono presenti diversi prodotti a base di cannabis light, quindi perfettamente rispondente alla nuova legge sul settore, infiorescenze e liquidi con cristalli Cbd.

«Tutto quello che si trova in negozio – spiegano da Svapo Dream – è di alta qualità, al top della gamma, ed è anche testato prima di proporlo ai clienti».

Il negozio è aperto il lunedì dalle 14.30 alle 21, dal martedì al sabato con orario continuato 10.30-20.

Contatti: 011.19210718.