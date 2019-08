Svastiche su chiesa e cimitero. Sospetti sui ragazzi del paese

La polizia municipale e i carabinieri sono all’opera per identificarli, ma si trarrebbe di ragazzi del posto che probabilmente per noia o per ignoranza hanno disegnato svastiche al cimitero di None, sulla chiesa di San Giovanni e nell’area cani vicino al supermercato Mercatò.

I raid con la bomboletta spray sono avvenuti in una zona ristretta del paese. A colpire molto gli abitanti sono stati i luoghi presi di mira, per il loro significato, a partire dal cimitero. La chiesa di San Giovanni, si trova poco più in là del camposanto, e in passato era già finita nel mirino di vandali, che l’avevano danneggiata, prendendola anche a sassate: ancora oggi si vedono gli sfregi al pavimento, malgrado il gruppo locale degli Alpini, che se ne occupa, si sia dato da fare per rimediare il più possibile ai danni. Stavolta è stata presa di mira la facciata con tre svastiche disegnate alla stessa altezza, ai lati della porta e di una finestra.

Stessa sorte per l’area cani, dove sono stati presi di mira un pilastro del cancello di ingresso e anche il cartello con il regolamento di utilizzo di questo spazio.

Le forze dell’ordine si sono mosse prontamente e stanno visionando le immagini delle telecamere che sono presenti sul territorio: da ciò che trapela è escluso un gesto di matrice politica, ma i colpevoli sarebbero da cercare tra ragazzi del paese.

Intanto c’è già chi ha espresso preoccupazione come il vicesindaco uscente Roberto Bori: «Dare troppa importanza a queste cose è controproducente ma, allo stesso tempo, non bisogna abbassare la guardia perché in questo preciso momento storico nel quale si è legittimato il razzismo, l’intolleranza verso il diverso e la mistificazione del fascismo, fare passare tutto questo come una semplice ragazzata sarebbe un terribile autogol». Il sindaco Loredana Brussino rimanda i commenti in attesa che si scoprano i colpevoli: «Ci sono le indagini in corso, poi faremo le nostre valutazioni».