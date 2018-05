Svuota lo scaffale dei deodoranti e prova ad uscire dal supermarket senza pagare. Beccata

La donna, 48 anni, aveva inserito la merce in una borsa "schermata". E' stata smascherata dalle barriere antitaccheggio

E' successo in corso Racconigi a Torino

Svuota lo scaffale dei deodoranti e prova ad uscire dal supermarket senza pagare. Scoperta, finisce nei guai. E’ accaduto in un un supermercato di corso Racconigi a Torino. La ladra, una 48enne di origini romene, aveva razziato ben 46 deodoranti per il corpo, delle svariate marche, arraffandoli dall’apposito ripiano.

LA BORSA E’ “SCHERMATA” MALE

La refurtiva era stata nascosta all’interno di una borsa “schermata” con l’utilizzo di un quantitativo massiccio di carta stagnola. E con quel “malloppo” si era recata alla cassa pagando regolarmente solo due prodotti. Al suo passaggio, tuttavia, le barriere antitaccheggio si sono azionate – la borsa evidentemente non era stata schermata ad “arte” – e per la 48enne, con precedenti specifici alle spalle, non c’è stato nulla da fare.

FERMATA E ARRESTATA DALLA VOLANTE

La donna è stata fermata dal personale del supermercato ed arrestata, per il reato di tentato furto aggravato, dagli agenti della squadra Volante. Il valore della merce rubata, secondo una prima stima, ammontava a circa 130 euro. La ladra era riuscita a strappare l’adesivo antitaccheggio da 38 prodotti su 46.